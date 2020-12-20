أخبار عاجلة

"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد في نجران -
استمر لمدة 23 يوماً.. الأخضر السعودي يختتم معسكر ينبع -
ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه -
"حديث مسك" ينطلق في نسخته "10" تحت عنوان "التكيّف مع التغيير" -
الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت -
جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الانتقام المرعب.. قطعت رأس بومة فقُتلت بعد 6 أشهر

Print
الانتقام المرعب.. قطعت رأس بومة فقُتلت بعد 6 أشهر الانتقام المرعب.. قطعت رأس بومة فقُتلت بعد 6 أشهر
انتهت حياتها رميًا بالرصاص أمام منزلها بعد تهديدات

الانتقام المرعب.. قطعت رأس بومة فقُتلت بعد 6 أشهر

في واقعة مخيفة يعتقد أنها رد انتقامي، قُتلت امرأة بكوروزال في كولومبيا، بعد 6 أشهر على إثارتها الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها ، وهي تقطع رأس بومة.

وقتلت ميليديس ألدانا هيرازو، البالغة من العمر 21 عامًا، رميًا بالرصاص أمام منزلها في حي لويس كارلوس جالان؛ حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشار تقرير الشرطة إلى تعرض ميليديس لهجوم مسلح من قِبَل مسلحيْن اثنين، اقتربا منها على دراجة نارية، وفتحا النار عليها، وأصاباها بست رصاصات.

ونُقلت ميليديس للمستشفى عقب الهجوم؛ إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها في الصدر والذراع والساق اليسرى؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ولم تؤكد الشرطة الدوافع وراء اغتيال ميليديس التي خضعت لتحقيق بتهمة إساءة معاملة الحيوانات سابقًا، كما أن لديها سجلًّا إجراميًّا في مجال الاتجار بالمخدرات.

وأثارت ميليديس غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت في يونيو الفائت مقطع فيديو يُظهرها وهي تقتل بومة بوحشية.

وتَلَقّت ميليديس بعد ذلك تهديدات على الإنترنت، وأطلقت وكالة البيئة الكولومبية تحقيقًا في الفيديو الذي وصفته بـ"الجريمة"، متهمة الفتاة بالإساءة إلى الحيوانات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين في "مأرب والجوف"

فيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين في "مأرب والجوف"

بالفيديو.. محاولة دهس مروعة في الكويت

بالفيديو.. محاولة دهس مروعة في الكويت

تتفق مع مكارم الأخلاق.. الإفتاء: الدين حث على تهنئة غير المسلمين بأعيادهم - فيديو

تتفق مع مكارم الأخلاق.. الإفتاء: الدين حث على تهنئة غير المسلمين بأعيادهم - فيديو

شبكة عيون الإخبارية