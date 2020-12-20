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إصابة 25 شخصًا في مؤسسة تعليمية خاصة بفيروس كورونا في طنطا

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إصابة 25 شخصًا في مؤسسة تعليمية خاصة بفيروس كورونا في طنطا إصابة 25 شخصًا في مؤسسة تعليمية خاصة بفيروس كورونا في طنطا

مصراوي Masrawy

09:47 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

الغربية-مروة شاهين:

أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعليمية خاصة بتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال بمدينة طنطا، بإصابة 25 موظفًا ما بين إداريين ومعلمين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار، رئيس مجلس الإدارة، في بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة التعليمية، إلى أنهم سيغلقون الفرع الإداري للمؤسسة بعد اكتشاف الإصابات، مبيناً أنهم يقومون صباح اليوم بالبدء في عملية التطهير.

وتابع البيان أن الدراسة مستمرة أونلاين بشكل طبيعي إلا في بعض المجموعات بشكل استثنائي.

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