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إصابة شخصين في حادث سير على الطريق الساحلي بدمياط

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إصابة شخصين في حادث سير على الطريق الساحلي بدمياط إصابة شخصين في حادث سير على الطريق الساحلي بدمياط

مصراوي Masrawy

09:46 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

أصيب شخصان في حادث اصطدام سيارة خاصة بدراجة آلية، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من بوابة مدينة دمياط الجديدة، صباح اليوم الأحد. وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى تسيير الحركة المرورية.

يأتي ذلك بعد ساعات من انقلاب سيارة نقل تحمل بضائع، على الطريق ذاته، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

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