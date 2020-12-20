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للمرة الثالثة.. النيابة الإدارية تكلف مستشارة بمباشرة سلطة الاتهام أمام المحاكم

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للمرة الثالثة.. النيابة الإدارية تكلف مستشارة بمباشرة سلطة الاتهام أمام المحاكم للمرة الثالثة.. النيابة الإدارية تكلف مستشارة بمباشرة سلطة الاتهام أمام المحاكم

مصراوي Masrawy

09:56 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

حضرت المستشارة منى عاشور السيد مبروك، الوكيل العام وعضو فرع الدعوى التأديبية، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، أن مباشرتها سلطة إجراءات الاتهام تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.

وتعد تلك المرة الثالثة التي تكلف فيها النيابة الإدارية سيدة مستشارة بمباشرة سلطة الاتهام.

من الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون.

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