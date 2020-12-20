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محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على 500 مليار من ممتلكات الدولة الأحد

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محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على 500 مليار من ممتلكات الدولة الأحد محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على 500 مليار من ممتلكات الدولة الأحد

مصراوي Masrawy

09:48 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية، وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي 500 مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية، وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم 5322 لسنة 2020.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام تشكيل عصابي خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

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