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غداً "الانقلاب الشتوي".. "المسند": "طالع القلب" يدخل والزخات هنا

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غداً "الانقلاب الشتوي".. "المسند": "طالع القلب" يدخل والزخات هنا غداً "الانقلاب الشتوي".. "المسند": "طالع القلب" يدخل والزخات هنا
قال: مازال الليل يأخذ من حصة النهار بمقدار 3 ثوانٍ.. "آخر الخريف"

غداً

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم دخول طالع #القلب وهو ثاني نجوم #المربعانية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مازال الليل يأخذ من حصة النهار بمقدار 3 ثوانٍ والزيادة تتوقف غداً، واليوم آخر يوم في فصل #الخريف وبلغ طوله 90 يوماً".

وتابع: "غداً الانقلاب الشتوي، وتعامد الشمس على مدار الجدي إيذاناً ببدء فصل #الشتاء ليوم السابع من الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم".

وأردف: "من المتوقع أن تتشكل السحب الشتوية، التي قد تهطل منها زخات مطرية (خفيفة) على أجزاء محدودة من #القصيم #سدير #الزلفي #الوشم #حائل، وربما العاصمة #الرياض".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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