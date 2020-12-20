أخبار عاجلة

"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد في نجران -
استمر لمدة 23 يوماً.. الأخضر السعودي يختتم معسكر ينبع -
ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه -
"حديث مسك" ينطلق في نسخته "10" تحت عنوان "التكيّف مع التغيير" -
الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت -
جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

23 تغيرًا في أحدث سلالات "كورونا" وانتقال بـ70%.. خطر أشد وهنا ظهر!

Print
23 تغيرًا في أحدث سلالات "كورونا" وانتقال بـ70%.. خطر أشد وهنا ظهر! 23 تغيرًا في أحدث سلالات "كورونا" وانتقال بـ70%.. خطر أشد وهنا ظهر!
تحوّر جديد للفيروس الذي بدّل حال العالم.. والتحليل يركز على بيانات الطفرة

23 تغيرًا في أحدث سلالات

يرى خبراء، أن الانتشار السريع لعدوى "كوفيد-19" في جنوب شرق إنجلترا؛ يرجع إلى سلالة جديدة أشد خطورة لفيروس كورونا المستجد؛ فما هي المعلومات المتوفرة عنها حتى الآن؟

لا تعد هذه المرة الأولى التي يتحور فيها الذي بدّل حال العالم منذ ظهوره أواخر ديسمبر الماضي في الصين، كما أنها قد لا تكون المرة الأولى التي تتغير فيها المادة الوراثية للفيروس.

هل هي أكثر قابلية للانتقال؟

وفق تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ فإن السلالة الجديدة VUI-202012/01، قد تكون أكثر قابلية للانتقال، بنسبة 70%.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" البريطانية عن كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي؛ فإن هناك 23 تغيرًا مختلفًا مع هذه السلالة الجديدة.

وأضاف "ويتي" أنه نبّه منظمة الصحة العالمية لوجود السلالة الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه سيركز على تحليل البيانات المتصلة بانتشار الطفرة.

هل تتسبب بوفيات أكبر؟

وبحسب البروفيسور "ويتي"؛ فإنه "لا يوجد دليل حالي يشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات؛ لكن العمل جارٍ لتأكيد ذلك".

وتقول هيئة "علم الجينوم" البريطانية، إنه يصعب التنبؤ بما إذا كانت أي طفرة معينة تستجيب، عند ظهورها لأول مرة، للقاح؛ إلا أن الخوف يكمن في أن تؤدي أي تغييرات إلى زيادة حالات إعادة العدوى أو فشل اللقاح.

ويقول البروفيسور "ويتي"، إنه حتى الآن، لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة أثرت على اللقاحات والعلاجات الخاصة بـ"كوفيد-19".

ويرى الباحث في جامعة بولونيا، فيديريكو جيورجي، أن العلاجات التي يجري تطويرها حاليًا بما فيها اللقاحات، قد تكون فعالة ضد جميع سلالات الفيروس التاجي.

ما هي سلالات كورونا المختلفة؟

هناك ما لا يقل عن سبع مجموعات أو سلالات رئيسية من كوفيد-19، والأصلية هي التي اكتشفت في ووهان الصينية بديسمبر الماضي، وأطلق عليها العلماء السلالة "إل"، ثم تحورت للسلالة "إس" بداية 2020، قبل أن تتغير لسلالتي "في" و"جي".

وعثر على السلالتين "في" و"جي" في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومنها تحورت إلى سلالات "جي آر" و"جي إتش" و"جي في"؛ بينما استمرت السلالة "إل" لفترة أطول في آسيا؛ نظرًا إلى إسراع الكثير من البلدان في تلك القارة إلى إغلاق حدودها ووقف الحركة.

ويجمع العلماء العديد من الطفرات الأخرى الأقل تكرارًا معًا، ويعتبرونها السلالة "أو".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

"شبكة الإعلام المقاوم" تنشر فيديو من عدة كاميرات لعملية اغتيال سليماني والمهندس

"شبكة الإعلام المقاوم" تنشر فيديو من عدة كاميرات لعملية اغتيال سليماني والمهندس

شبكة عيون الإخبارية