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انطلاق حملة في إسرائيل للتلقيح ضد

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انطلاق حملة في إسرائيل للتلقيح ضد فيروس كورونا انطلاق حملة في إسرائيل للتلقيح ضد

مصراوي Masrawy

08:43 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ):
انطلقت في إسرائيل اليوم الأحد حملة للتلقيح ضد .

وتبدأ الحملة بأفراد الطواقم الطبية في كافة أنحاء البلاد ونزلاء دور رعاية المسنين والمواطنين من سن 60 عاما فما فوق.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد تم حجز مئة ألف دور في صناديق المرضى والمستشفيات لتلقي اللقاح. وتسلمت إسرائيل حتى الآن 700 ألف جرعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تلقى اللقاح أمس، ليصبح أول شخص في إسرائيل يتلقى اللقاح.

كما حصل على اللقاح أمس وزير الصحة يولي إدلشتاين الذي قال :"اللقاح آمن. تعالوا وتلقوا التطعيم".

وتهدف إسرائيل إلى تلقيح 60 ألف شخص في اليوم.

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مصراوي Masrawy

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