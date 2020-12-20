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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 76.3 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 76.3 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 76.3 مليون

مصراوي Masrawy

08:31 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 76.3 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 76 مليونا و262 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و685 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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