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عدد قتلى حريق "العناية المركزة لمرضى كورونا" بتركيا يرتفع إلى 10

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عدد قتلى حريق "العناية المركزة لمرضى كورونا" بتركيا يرتفع إلى 10 عدد قتلى حريق "العناية المركزة لمرضى كورونا" بتركيا يرتفع إلى 10
كانوا يتلقون العلاج من كوفيد-19 واندلعت النيران إثر انفجار أنبوب أكسجين

عدد قتلى حريق

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا، إلى عشرة قتلى، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء كوفيد-19.

وتفصيلًا أعلن وزير الصحة التركي أن حريقًا اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا، أدى إلى مقتل عشرة أشخاص، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء كوفيد-19.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وجود 8 قتلى.

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكوفيد-19 في المستشفى؛ إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعي.

ونُقِل المصابون الآخرون الذين تضرروا جراء الحريق، إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

ووفق "سكاي نيوز" قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة: "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأسوي".

وسجلت تركيا أكثر من 1.9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وما يزيد على 17600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية نوفمبر، مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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