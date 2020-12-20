البر الرئيسي الصيني يسجل 23 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا إحداها محلية

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مصراوي Masrawy

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 23 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن إحدى الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 21 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86829 حالة، بينهم 309 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 81886 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

كما شهد يوم السبت تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.