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أول تعليق من بن سلمان والجبير على تشكيل حكومة يمنية جديدة

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أول تعليق من بن سلمان والجبير على تشكيل حكومة يمنية جديدة أول تعليق من بن سلمان والجبير على تشكيل حكومة يمنية جديدة

مصراوي Masrawy

08:13 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

أبرز نائب وزير الدفاع السعوي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، أهمية تنفيذ "اتفاق الرياض" بما يخص الشأن اليمنية عبر تشكيل حكومة مع أطراف النزاع اليمني كافة باستناء جماعة الحوثي والمجموعاك ت الإسلامية.

وقال بن سلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهما الله، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل اليمنية"، حسب قوله.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي قائلا في تغريدة أخرى: "دعماً للجهود للتوصل الى حل سياسي شامل في يمن العروبة ، تكللت جهود سيدي ولي العهد بتحقيق التوافق بين الاخوة اليمنين لتنفيذ اهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الاخوية لتحقيق السلام والامن والاستقرار".

وتابع بن سلمان قائلا: "تحقق هذا الانجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والاخوة الصادقة من فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات ، من الاعماق أحييهم".

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أن بلاده تتطلع أكثر من أي وقت مضى إلى أن تقود الحكومة اليمنية الجديدة البلد وشعبه إلى بر الأمان مشيرا إلى أن "العمل شاق والطريق طويل لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود و تهون الصعاب وتتحقق الآمال"، حسب قوله.

من جانبه، علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في ، عادل الجبير على هذا التطور قائلا: "إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق"، حسب قوله.

وأُعلن مساء الجمعة عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة التي حملت تمثيلا للشمال والجنوب بعد أن توصلت الأطراف الفاعلة إلى اتفاق تشكيل حكومة وفقا لاتفاق الرياض.

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مصراوي Masrawy

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