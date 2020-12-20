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كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات بالمكسيك إلى 118 ألفًا والبرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة

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كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات بالمكسيك إلى 118 ألفًا والبرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات بالمكسيك إلى 118 ألفًا والبرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة

كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات بالمكسيك إلى 118 ألفًا والبرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس السبت: إنها سجّلت 12129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و627 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و313 ألفًا و675 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 117 ألفًا و876.

وتقول إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 50177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و706 وفيات؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و213 ألفًا و155 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 186 ألفًا و356. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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