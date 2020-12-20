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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على شرق المملكة ووسطها والمرتفعات

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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على شرق المملكة ووسطها والمرتفعات "الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على شرق المملكة ووسطها والمرتفعات
رياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، كذلك على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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