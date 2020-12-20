أخبار عاجلة

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن -
تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 4 فبراير -
مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة -
انتحلوا صفة رجال شرطة.. ضبط المتهمين باختطاف مهندس بقصر النيل -
مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال -
بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد: "نصلي من أجل وطننا ورئيسنا" -
مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة -
صور.. انهيار منزل من 3 طوابق ‎ بأسيوط -
"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جونسون: إجراءات الحجر الصحي الجديدة مؤلمة ولكنها ضرورية جدًّا

Print
جونسون: إجراءات الحجر الصحي الجديدة مؤلمة ولكنها ضرورية جدًّا جونسون: إجراءات الحجر الصحي الجديدة مؤلمة ولكنها ضرورية جدًّا
عقب الانتشار الكبير للفيروس خاصة السلالة الجديدة التي ظهرت في لندن

جونسون: إجراءات الحجر الصحي الجديدة مؤلمة ولكنها ضرورية جدًّا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن إجراءات الحجر الصحي الجديدة المتعلقة بتفشي كورونا في البلاد، "قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية جدًّا".

وقال جونسون: "سنغير إجراءات الحجر ونرفعها إلى المستوى الرابع، عقب الانتشار الكبير للفيروس؛ خاصة السلالة الجديدة منه التي ظهرت مؤخرًا في لندن وضواحيها وبعض المدن في جنوب شرقي البلاد".

وأضاف: "سنعيد النظر فيما هو مسموح به خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.. هناك عائلات عديدة ستُمنع من الالتقاء بأقاربها كما كان متوقعًا".

وتابع: "الإجراءات لا تقتصر على المملكة المتحدة وحسب؛ بل تشمل دولًا أوروبية أخرى اتخذت خطوات مماثلة، خاصة مع هذا التجدد والتغير الذي يشهده الفيروس".

وأوضح جونسون أن "السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة وتفوق بنسبة 70% (كوفيد- 19) الأصلي؛ لكن تأثيرها أقل خطورة على صحة المصابين".

ووفق " اليوم" أشار إلى أن الإجراءات الجديدة بالمستوى الرابع سيُشرع في تطبيقها ابتداء من يوم غد الأحد في معظم أرجاء البلاد لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.

ونوّه جونسون بـ"إلحاح السلطات الصحية والطبية على تكثيف التطعيم واستخدام ما هو متوفر من لقاح فايزر في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك عند العيادات الطبية".

ودعا جونسون مواطنيه إلى تلبية النداء في حال تلقّى الشخص اتصالًا من القطاع الصحي لأخذ جرعته من اللقاح؛ مشيرًا إلى أن "350 ألف شخص تلقوا اللقاح منذ الشروع في عمليات التطعيم الأسبوع الماضي".

من جهتها، أعلنت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستيرجن، عن موافقتها على رفع الإجراءات إلى المستوى الرابع في المقاطعة، وأن يتم تطبيقها لثلاثة أسابيع متتالية.بوريس جونسون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكرملين: لا علاقة لروسيا بهجمات القرصنة على الولايات المتحدة

الكرملين: لا علاقة لروسيا بهجمات القرصنة على الولايات المتحدة

روسيا: تسجيل 76 وفاة جديدة بكورونا في موسكو وارتفاع الإجمالي لـ 10689

روسيا: تسجيل 76 وفاة جديدة بكورونا في موسكو وارتفاع الإجمالي لـ 10689

روسيا ترد بالمثل وتعلن اثنين من دبلوماسي كولومبيا شخصيتين غير مرغوب فيهما

روسيا ترد بالمثل وتعلن اثنين من دبلوماسي كولومبيا شخصيتين غير مرغوب فيهما

وزير الأوقاف اليمني يؤكد دعمه مقترحا روسيا لسن تشريعات تجرم الإساءة للدين

وزير الأوقاف اليمني يؤكد دعمه مقترحا روسيا لسن تشريعات تجرم الإساءة للدين

شبكة عيون الإخبارية