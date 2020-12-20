رئاسة الحرمين: توزيع ما يقارب مليونَي عبوة ماء زمزم المبارك في الحرم

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حرصت على أن تكون العبوات كافة معقمة وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية

قامت رئاسة شؤون الحرمين، بتوزيع ماء زمزم على مرتادي ضيوف بيت الله الحرام، وفق الإجراءات الاحترازية المطبّقة داخل المسجد الحرام، ومن خلال 50 عاملاً مزوّدين بحقائب السقيا، حيث تحتوي كل حقيبة على 10 لترات من الماء المبارك و200 كأس بلاستيكية.

وقالت الرئاسة: إنه تم توزيع ما يقارب مليونَي عبوة ماء زمزم المبارك في الحرم تُستخدَم مرة واحدة.

وأضافت: حرصت الرئاسة على أن تكون العبوات كافة معقمة وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي