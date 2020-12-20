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بايدن يعلن أعضاء فريقه للمناخ

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بايدن يعلن أعضاء فريقه للمناخ بايدن يعلن أعضاء فريقه للمناخ

مصراوي Masrawy

07:10 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

واشنطن - (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد عن أعضاء فريقه للمناخ، إضافة إلى وزيرتي الداخلية والطاقة في إدارته.
وقال بايدن - في حفل أقيم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير ، بحسب قناة (الحرة) الأمريكية - : "يسعدني اليوم أن أعلن عن فريق سيقود خطة إدارتي الطموحة للتصدي للتهديد الوجودي لعصرنا، وهو تغير المناخ".
واختار الرئيس الأمريكي المنتخب مايكل ريجان، الذي يدير قسم الجودة البيئية في نورث كارولينا، ليكون مرشحا له لقيادة وكالة حماية البيئة ، كما عين المحامية البيئية بريندا مالوري، لتكون مرشحته لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة.
كما عين جينا مكارثي، الرئيسة السابقة لوكالة حماية البيئة، كمستشار وطني للمناخ، وخبير المناخ علي زيدي نائبا لها .
ومن جهة أخرى، قدم بايدن النائب ديب هالاند لمنصب وزيرة الداخلية، وحاكمة ميشيغان السابقة جينيفر غرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة.

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