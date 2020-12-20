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وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جيري رالف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جيري رالف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جيري رالف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:06 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

واشنطن - (أ.ش.أ):
توفي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جيري رالف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19" عن 76 سنة.
وذكرت بيجي زوجة رالف اليوم السبت أن زوجها جيري كان قد أجرى فحوصا كشفت عن إصابته بالفيروس يوم 13 نوفمبر الماضي بعد أن تبين تعرضه للفيروس بولاية مينيسوتا وأنه أدخل إلى غرفة طوارئ بالمستشفى خلال عطلة الأسبوع الماضي بعد ظهور الأعراض عليه.
وكان جيري رالف قد انتخب في عام 2016 عضوا بمجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات عن ولاية مينيسوتا بعد أن فاز بفارق ضئيل على منافسه الديمقراطي دان وولجاموت بلغ نحو 100 صوت في إعادة الفرز، لكنه خسر في انتخابات التجديد على مقعده بالولاية خلال الانتخابات الأخيرة ، وهو يعد من قدامى العسكريين وخدم خلال حرب فييتنام.

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