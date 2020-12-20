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لأول مرة وبالمجان.. كيف تستفيد من مهلة استكمال بناء الأراضي بعد التخصيص؟

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لأول مرة وبالمجان.. كيف تستفيد من مهلة استكمال بناء الأراضي بعد التخصيص؟ لأول مرة وبالمجان.. كيف تستفيد من مهلة استكمال بناء الأراضي بعد التخصيص؟

مصراوي Masrawy

07:00 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

نتيجة للظروف التي تشهدها البلاد من انتشار ، قررت هيئة المجتمعات العمرانية منح نهلة بدون مقابل لأصحاب الأراضي السكنية الصغيرة لاستكمال عمليات التنفيذ.

ويمكن لأصحاب الأراضي للاستفادة من هذه المنحة على النحو التالي:

- مهلة التنفيذ 3 أشهر بدون مقابل "مجانًا".

- تكون قطع الأراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وتم تخصيصها للحاجزين في الطروحات السابقة.

- يتم تقديم طلب لهيئة المجتمعات للاستفادة من المهلة لو لم يتم استكمال أعمال التنفيذ في الفترة المحددة تقدم بطلب.

- منحة التنفيذ لجميع الأراضي السكنية الصغيرة الساري تخصيصها فقط.

- قرار منح المهلة شامل استخراج التراخيص وتجديدها.

- يكون المتقدم سدد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

- عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض.

- التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

- مهلة التنفيذ لا تشمل أراضي ابني بيتك.


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