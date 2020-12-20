حدث ليلاً| قفزة كبيرة في إصابات كورونا ومفاجأة في واقعة اختفاء عروس بنها

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى اليوم.

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إصابة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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"إغلاق إداري وإيقاف".. السياحة تكشف عقوبة مخالفة قرار إلغاء احتفالات رأس السنة

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، العقوبات المقررة للمخالفين لقرار وزارة السياحة بشأن إلغاء احتفالات رأس السنة.

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مع عودتهما مجددًا.. "الإعلاميين" تكشف الموقف القانوني لـ"أسامة كمال" و"ريهام سعيد"

يعود الإعلامي أسامة كمال للظهور على شاشة قناة المحور مجددًا مساء اليوم، لتقديم برنامج "90 دقيقة"، عقب انتهاء إيقافه لمدة أسبوعين من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية شكوى الشركة المصرية للاتصالات ضده، والتي تضمن القرار الصادر بشأنها أيضًا تغريم قناة المحور 100 ألف جنيه.

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عبد المنعم سعيد: البرلمان الأوروبي منبر كلامي أكثر منه سياسي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على قرار البرلمان الأوروبي حول أحوال حقوق الإنسان في مصر والذي شمل 19 بندا، أن البرلمان الأوروبي منبر كلامي أكثر منه سياسي.

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مصدر لمصراوي: مسحة موسيماني مازالت إيجابية.. ولن يلحق ببعثة الأهلي إلى النيجر

كشف مصدر داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لن يسافر مع البعثة المتجة إلى النيجر، غدا الأحد لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

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رئيس الطائفة الإنجيلية: تعليق الاحتفالات والاقتصار على قداس الأحد

أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه تقرر تعليق الاحتفالات بكل الكنائس والسماح بالصلاة يوم الأحد، قائلا: "تقرر تعليق الاحتفالات واقتصارها على صلاة الأحد، وسنقرر استمرار الإجراءات حال تصاعد بالتنسيق مع الكنائس ومع اتجاهات الدولة ورصد المؤسسات لانتشار المرض، ولن نتردد فى اتخاذ قرارات حاسمة فى أى وقت، فالأهم فى المقدمة صحة المواطن، خاصة أن الإصابات أدت إلى وفاة 5 قساوسة جراء الإصابة.

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مسؤول بالصحة العالمية: 20 مليون جرعة لقاح كورونا لمصر في الربع الأول من 2021

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن تعدد اللقاحات وتباينها في أنماط تصنيعها يعود لصعوبة وتعقد صناعة اللقاحات.

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معيط: تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري أهم من الشريحة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري يأتي بعد مراجعة واجتماعات متواصلة لمدة تصل إلى شهرين، موضحًا أنها تتضمن دراسة لكل الأمور المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية.

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"جمعت بين زوجين".. مفاجأة في واقعة اختفاء "عروس بنها"

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، غموض اختفاء عروس بعد زواجها بـ14 يوما، إذ تبين زواجها "عرفيا" من شخص آخر من محافظة المنوفية.

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الجمعية الطبية العربية الأمريكية: اللقاح الصيني لكورونا هو الأفضل

قال الدكتور غسان سعيد الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية، إنه يوجد العديد من المناهج الذي يتم من خلالها صناعة اللقاحات الطبية، مشيرًا إلى أن تركيبة لقاحات كورونا تنقسم إلى أربعة أقسام، مشيرا إلى أن لقاح فايزر هو لقاح يتميز بالأمان ولا يمكن تجريبه على الأطقم الطبية إلا إذا كان آمنا.

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ترامب يعارض بومبيو ويدافع عن روسيا ضد اتهامها بهجوم إليكترونى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق على مؤسسات الإدارة الأمريكية ليست هي روسيا بالضرورة وإنما الصين على الأرجح.

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بعد إلغاء الاحتفالات في بريطانيا.. رأس السنة "صامت" في دول أوروبية بسبب كورونا

بعد مرور نحو عام منذ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في العالم، قررت معظم الدول الأوروبية إلغاء احتفالات أعياد الميلاد هذا العام، وفرض قيودا مشددة للحد من انتشار الوباء الذي أدى إلى مقتل ما يزيد عن مليون ونصف شخص.

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أستراليا: عزل سيدني عن بقية البلاد بعد ظهور حالات كورونا

تقوم السلطات الأسترالية، بعزل مدينة سيدني عن بقية البلاد مع تفشي (كوفيد-19) من الشواطئ الشمالية إلى داخل المدينة.

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مستشار الحريري: اعتمدنا الكفاءة وعدم الانتماء الحزبي في تشكيل الحكومة

قال حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن الأخير اعتمد في وضع التشكيل الحكومي على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والاختصاص، بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمحاصصة و"الثُلث الوزاري المعطل".

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أعمال عنف وتخريب في مواجهات ليلية بين محتجين وقوات الأمن جنوب تونس

نشر الجيش التونسي وحدات عسكرية وسط مدينة توزر جنوب البلاد ليل السبت لحماية المؤسسات بعد انتشار أعمال تخريب وسرقات في احتجاجات اجتماعية ليلية.

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