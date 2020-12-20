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هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاطر

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هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاطر فيروس كورونا هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاطر

مصراوي Masrawy

06:03 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

أمستردام - (د ب أ):
فرضت هولندا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد حظرا على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من .

وذكر بيان حكومي أن الحظر سيدخل على الفور حيز التنفيذ ومن المقرر أن يستمر حتى الأول من يناير المقبل.

وأوصى المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة بالحد من دخول هذه السلالة من الفيروس من بريطانيا قدر الإمكان وذلك من خلال تقييد أو السيطرة على تحركات السفر، مما دفع مجلس الوزراء بالبلاد إلى تعليق السفر الجوي.

وأوضح المعهد أنه تم بالفعل التعرف على فيروس بنفس مواصفات السلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا ضمن عينة عشوائية في هولندا في أوائل ديسمبر.

وكان من المقرر إجراء مزيد من التحقيق بشأن الحالة لتحديد من تعرض للعدوى، وكيف حدثت العدوى وما إذا كانت الحالات ذات الصلة معروفة.

وأعلنت بريطانيا يوم السبت فرض إغلاق جديد في لندن وأجزاء من جنوب وشرق إنجلترا إعتبارا من اليوم الأحد بسبب المخاوف من الانتشار السريع للسلالة الجديدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت إن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرًا أكثر قدرة على العدوي بنسبة تصل إلى 70 % من الشكل المعروف سابقا. لكنه قال إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات أقل فعالية في التعامل مع السلالة الجديدة.

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مصراوي Masrawy

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