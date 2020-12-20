إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أمس السبت، إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا pcr، التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المصابين جرى احتجاز 9 حالات منهم في مستشفيات مختلفة بالمحافظة، حالتين بمستشفى الحامول المركزي، و3 حالات بمستشفى صدر كفر الشيخ، وحالتين بمستشفى حميات كفر الشيخ، وحالة واحدة بمستشفى العبور للتأمين الصحي، وحالة واحدة بمستشفى حميات دسوق.

وقال المصدر إن هناك 4 حالات أخرى جرى رصد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم، استعدادًا لسفرهم في الخارج، وجرى صرف العلاج اللازم لرغبتهم تطبيق العزل المنزلي.