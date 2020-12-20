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​اليوم.. للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5500 راكب

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​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5500 راكب ​اليوم.. للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5500 راكب

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم الأحد، رحلاتها إلى 57 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 5500 راكب، عقب قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، روما، ميونخ، نيويورك، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، عمان، جدة، المدينة المنورة ، القصيم، عنتيبي، اديس ابابا)، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5500 راكب.

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