أخبار عاجلة

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن -
تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 4 فبراير -
مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة -
انتحلوا صفة رجال شرطة.. ضبط المتهمين باختطاف مهندس بقصر النيل -
مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال -
بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد: "نصلي من أجل وطننا ورئيسنا" -
مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة -
صور.. انهيار منزل من 3 طوابق ‎ بأسيوط -
"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أجراس كنيسة بألمانيا تدق تأبينا لقتلى حادث سوق لعيد الميلاد في برلين

Print
أجراس كنيسة بألمانيا تدق تأبينا لقتلى حادث سوق لعيد الميلاد في برلين أجراس كنيسة بألمانيا تدق تأبينا لقتلى حادث سوق لعيد الميلاد في برلين

مصراوي Masrawy

03:13 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):
أقيم قداس في كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية في برلين مساء السبت تأبينا لذكرى قتلى هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد حدث قبل أربع سنوات.

وحضر القداس قرابة 100 شخص، بمن فيهم مايكل مولر رئيس بلدية المدينة وإدجار فرانك مفوض لشؤون الضحايا.

يشار إلى أنه في 19 ديسمبر من عام 2016 قاد المواطن التونسي أنيس عمري شاحنة مسروقة إلى داخل تجمع احتفالي بساحة برلين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 70 آخرين. وكان عمري قد قام بقتل سائق الشاحنة واستولى على مركبته لتنفيذ الهجوم.

وقُتل عمري في وقت لاحق بالرصاص في إيطاليا بعد عدة أيام من الهجوم. وحدث جدال عنيف حول الأخطاء المرافقة للقضية.

ودقت أجراس الكنيسة القريبة من السوق يوم السبت 12 مرة في نفس وقت وقوع الهجوم إحياء لذكرى الضحايا الاثني عشر.

ووضع الناس أكاليل الزهور والورود والشموع أمام الكنيسة، وهي عبارة عن بقايا لمعلم بارز مع برج مكسور يمثل نصبًا تذكاريًا ضد الحرب. وتم إلغاء سوق الكريسماس هذا العام بسبب جائحة .

وكتب مولر تغريدة ذكر بها أسماء القتلى وقال إنهم لن يتم نسيانهم، وتحدث عن تأثير الهجوم على المدينة.

وقالت وزيرة العدل كريستينه لامبريشت إن أسر الضحايا والمصابين وعمال الطوارئ المعنيين سيتلقون الدعم بشكل مستمر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

شبكة عيون الإخبارية