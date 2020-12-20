​​اليوم.. افتتاح الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح في دار الأوبرا

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مصراوي Masrawy

يقام اليوم الأحد، على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، حفل اقتتاح الدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، تحت رعاية وحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ورئيس المهرجان يوسف إسماعيل.

وتشهد مراسم حفل الافتتاح - الذي يخرجه المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي - تقديم عرض فني في إطار الاحتفاء بمرور (150 عامًا) على إنشاء المسرح المصري.

كما يشهد الحفل تكريم 6 من رواد المسرح المصري الذين أثروا الحياة المسرحية وهم الفنان الراحل محمود ياسين، وصلاح السعدني، والمنتصر بالله، ونجيب سرور، وعباس أحمد، والفنانة القديرة سهير المرشدي.

ويشارك في الدورة الثالثة عشر دورة "الأباء" - والتي تستمر حتى 4 يناير المقبل - 28 عرضًا مسرحيًا تمثل كافة الجهات المسرحية، منها البيت الفني للمسرح، ومركز الهناجر للفنون، والمسرح المستقل والهواة، والجامعات والمعاهد الفنية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة قصور الثقافة ،وجهات أخرى كمنظمات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن ينظم المهرجان على هامش فعالياته 3 ورش فنية، كما تصاحب الفعاليات محاور فكرية تتناول مسيرة المسرح المصري خلال" 150 سنة مسرح "برئاسة الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، كما سيقام على هامش الملتقى الفكري عدد من الجلسات للاحتفاء برواد المسرح المصري من خلال تقديم شهاداتهم عن تجربتهم مع المسرح المصري، بهدف استمرار التواصل بين الأجيال المسرحية المختلفة. ​