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"صحة ": 611 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

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"صحة مصر": 611 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة "صحة ": 611 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة
"مجاهد": ارتفاع حالات الشفاء إلى 106481 وخروجهم من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس خروج 324 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 124891 حالة، من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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