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أستراليا: عزل سيدني عن بقية البلاد بعد ظهور حالات كورونا

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أستراليا: عزل سيدني عن بقية البلاد بعد ظهور حالات كورونا أستراليا: عزل سيدني عن بقية البلاد بعد ظهور حالات كورونا

مصراوي Masrawy

12:16 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

سيدني - (د ب أ)

تقوم السلطات الأسترالية، بعزل مدينة سيدني عن بقية البلاد مع تفشي (كوفيد-19) من الشواطئ الشمالية إلى داخل المدينة.

وبدأت الولايات الأسترالية في تقييد خروج جميع الأشخاص من سيدني ونيو ساوث ويلز، من حدودهم صباح يوم غد الأحد بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إلغاء سباق اليخوت السنوي في 26 ديسمبر في سيدني إلى هوبارت لأول مرة منذ 76 عامًا.

واعتبارًا من صباح الأحد، منعت ولاية ويسترن أستراليا أي شخص من نيو ساوث ويلز من دخول الولاية.

ومن المتوقع أن تمدد فيكتوريا منطقتها الحمراء لما بعد شواطئ سيدني الشمالية.

وأعادت ولاية كوينزلاند فرض نظام المرور الحدودي صباح الأحد للأشخاص القادمين من نيو ساوث ويلز.

وبدأت منطقة الشواطئ الشمالية في سيدني إغلاقا لمدة أربعة أيام من ليل السبت، لكن رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان حذرت من أن القيود قد تتسع في جميع أنحاء المدينة إذا كان هناك المزيد من الإصابات.

وتم تحديد 38 إصابة في الشواطئ الشمالية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما أحدث صدمة في البلاد بعد أن اختفى كوفيد 19 تقريبا في أستراليا منذ أكتوبر بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة.

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