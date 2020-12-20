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سرقة مركبة مواطن من أمام أحد المحال التجارية في جدة

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سرقة مركبة مواطن من أمام أحد المحال التجارية في جدة سرقة مركبة مواطن من أمام أحد المحال التجارية في جدة
تركها قيد التشغيل ثواني معدودة ثم فوجئ باختفائها عن الأنظار

رمزية

تتحرى شرطة محافظة جدة والجهات الأمنية عن مركبة من نوع كامري بيضاء اللون، موديل 2006، لوحات (ن ي د/ ٠٨٢٨)، وذلك بعد أن فقدها صاحبها أمام أحد المحال بحي النزهة بمحافظة جدة.

ويقول مالك المركبة إنه نزل من مركبته بعد أن أخطأ بتركها قيد التشغيل ثواني معدودة، وفوجئ باختفائها من أمام المحل؛ فتقدم ببلاغ للجهات الأمنية التي باشرت الحادث، وتولى مركز شرطة النزهة ملف القضية.

فيما ناشد مالك المركبة مَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ لأي جهة أمنية، أو يتواصل مع مالكها على رقمَي التواصل:
0564473163
0553519137

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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