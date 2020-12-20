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"بلومبرج": هجوم إلكتروني يستهدف 200 جهة حول العالم

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"بلومبرج": هجوم إلكتروني يستهدف 200 جهة حول العالم "بلومبرج": هجوم إلكتروني يستهدف 200 جهة حول العالم

مصراوي Masrawy

11:50 م السبت 19 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

تعرضت 200 جهة على الأقل، بما في ذلك هيئات حكومية وشركات حول العالم، لاختراق ضمن هجوم إلكتروني يشتبه في أنه روسي قام بزرع شفرة ضارة في برنامج واسع الاستخدام، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء السبت، عن شركة للأمن الإلكتروني وثلاثة أشخاص مطلعين على التحقيقات الجارية.

وكان عدد ضحايا الاختراق الفعلي أحد الأسئلة العديدة التي لم تتم الإجابة عنها والتي تحيط بالهجوم الإلكتروني، والذي استخدم شفرة رقمية ضارة لكشف الثغرات والنفاذ لنظام الحاسوب أو البرمجيات تتبع شركة "سولار ويندز كورب" كقاعدة انطلاق لمزيد من الهجمات.

وتلقى ما يصل إلى 18 ألف عميل من عملاء سولار ويندز تحديثا ضارا تضمن تلك الشفرة الضارة .

وحددت شركة ريكورديد فيوتشر، وهي شركة للأمن الإلكتروني ومقرها ماساتشوستس، 198 من ضحايا عملية الاختراق ، حسبما قال محلل التهديدات ألان ليسكا.

وقال ثلاثة أشخاص آخرين إن التحقيق حتى الآن قد حدد أن المتسللين قاموا بضرب 200 ضحية على الأقل.

ولم يتم الكشف عن هويات ضحايا تلك الهجمات.

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