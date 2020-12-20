بعد تغلبه على القادسية .. الاتفاق يتوج بكأس دوري الصالات

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توج فريق الاتفاق بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات بعد تغلبه في المباراة النهائية على القادسية بنتيجة 7-4 التي جرت بينهما أمس، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

قام بتتويج الفريق الفائز، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، وبحضور مساعد مدير مكتب وزارة الرياضة بالدمام موفق السنيد.

يُذكر أنها المرة الثالثة التي يحقق فيها الاتفاق لقب الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات بعد عامي 2016 و2018، كما يعد اللقب الثاني هذا الموسم الذي يتوج به الاتفاق بعد فوزه بكأس الاتحاد السعودي.

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