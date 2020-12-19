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محافظ بني سويف يستقبل السكرتير العام الجديد قبل مباشرة عمله

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محافظ بني سويف يستقبل السكرتير العام الجديد قبل مباشرة عمله محافظ بني سويف يستقبل السكرتير العام الجديد قبل مباشرة عمله

مصراوي Masrawy

07:56 م السبت 19 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء جمال مسعود السكرتير العام الجديد للمحافظة، والذي جرى تعيينه خلفا للواء هشام شادي السكرتير العام السابق الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

وطالب محافظ بني سويف بسرعة الوقوف على تفاصيل الخطة الاستثمارية والخطط التنموية والمشروعات الجارية على أرض المحافظة، وذلك من خلال وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والإدارات المركزية بالديوان العام.

وأشار إلى أن منظومة العمل ترتكز على التكامل والعمل بروح الفريق الواحد، والعمل الميداني المتواصل، والتواصل المباشر والمستمر بين قيادات وعناصر منظومة العمل.

من جانبه أعرب السكرتير العام الجديد عن سعادته الكبيرة بالعمل ضمن منظومة العمل بالمحافظة، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل استكمال جهود المحافظة الخدمية.

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