رئيس متحف الحضارة: موعد نقل المومياوات الملكية لم يتحدد بشكل نهائي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن الموعد النهائي لإقامة موكب المومياوات الملكية، لم يتم التصديق عليه بعد، ولم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وزارة السياحة والآثار مستعدة تمامًا للموكب، موضحًا أن الموعد النهائي لإقامته لا زال في مرحلة التحضير، ولم نصل بعد إلى قرار نهائي حوله.

وعقدت وزارة السياحة والآثار، أمس، اجتماعًا في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، لمتابعة الإجراءات اللازمة واللمسات النهائية لعملية النقل.

ووفق بيان صحفي، تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية السير بالطرق التي سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة التفاصيل الخاصة بالعربات التي ستقوم بالنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل، لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب.

جدير بالذكر أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، منها 18 لملوك، و4 لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.