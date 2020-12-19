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توقف مؤتمر حزب ألماني بسبب تهديد بوجود قنبلة

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توقف مؤتمر حزب ألماني بسبب تهديد بوجود قنبلة توقف مؤتمر حزب ألماني بسبب تهديد بوجود قنبلة

مصراوي Masrawy

08:12 م السبت 19 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ)

قطع حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية سكسونيا أنهالت شرقي ألمانيا، فعالياته التي كانت على برنامج المؤتمر والمخصصة لانتخابات الحزب في ماجديبورج مساء اليوم السبت بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وغادر حوالي 400 عضو بحزب البديل من أجل ألمانيا قاعة المؤتمر حوالي الثالثة مساء اليوم بعد أن طلب منهم ذلك.

وأكد متحدث باسم الشرطة أنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة، مشيرا إلى أن إجراءات لتأمين المكان تتخذ حاليًا.

ومن بين الإجراءات التي اتخذت استدعاء كلب مدرب للبحث عن وجود مواد متفجرة.

ومن غير الواضح حتى الآن كم من الوقت سيستغرق هذا البحث عن وجود قنبلة محتملة.

يسعى الحزب في ولاية سكسونيا أنهالت شرقي ألمانيا إلى وضع قوائم للمتقدمين لانتخابات الولاية والانتخابات الاتحادية يومي السبت والأحد على الرغم من قيود الاتصال الصارمة لاحتواء وباء كورونا.

تسمح تدابير الحماية من كورونا في ألمانيا بمثل هذه الأحداث الانتخابية، مع تطبيق الشروط الصارمة مثل ارتداء الكمامة في مقر الاجتماع.

وقبل انقطاع المؤتمر تم انتخابا زعيم المجموعة البرلمانية لبرلمان الولاية في ماجديبورج، أوليفر كيرشنر، كأفضل مرشح لانتخابات الولاية في السادس من شهر يونيو 2021.

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