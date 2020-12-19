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اليونان: العقوبات الأوروبية والأمريكية على تركيا إعادة للنظر في استفزازات أنقرة

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اليونان: العقوبات الأوروبية والأمريكية على تركيا إعادة للنظر في استفزازات أنقرة اليونان: العقوبات الأوروبية والأمريكية على تركيا إعادة للنظر في استفزازات أنقرة

مصراوي Masrawy

07:41 م السبت 19 ديسمبر 2020

أثينا - (أ ش أ):
أكدت اليونانية اليوم السبت، أن الضغط من قبل أوروبا والولايات المتحدة تجاه تركيا خلال الآونة الأخيرة، لاسيما فرض العقوبات، "يعيد النظر في استفزازات وانتهاكات أنقرة".
ونقلت قناة ( اليوم) عن متحدث باسم الحكومة اليونانية - لم تسمه - القول "أتمنى أن تظهر تركيا نوعا من التنسيق والاستمرارية في خفض التصعيد، من أجل استئناف المباحثات الاستكشافية بين البلدين، والتوجه إلى التهدئة وليس إلى التوتر" ، مضيفا أن "الهدف هو حل الخلاف الوحيد بيننا وبين الدولة الجارة".
وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي - في 11 ديسمبر الجاري - توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني "قائمة سوداء" إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019، بشأن فرض قيود ضد أنقرة على خلفية أنشطتها "غير الشرعية" في البحر الأبيض المتوسط.
بدورها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا" (CAATSA) لشراءها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.
وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على رئيس الإدارة إسماعيل دمير، وضباط آخرين.

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