أخبار عاجلة

بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد: "نصلي من أجل وطننا ورئيسنا" -
مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة -
صور.. انهيار منزل من 3 طوابق ‎ بأسيوط -
"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام -
"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور -
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف -
شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تونس توقف 17 مصريا بسبب صيد غير مشروع.. والخارجية تصدر بيانا

Print
تونس توقف 17 مصريا بسبب صيد غير مشروع.. والخارجية تصدر بيانا تونس توقف 17 مصريا بسبب صيد غير مشروع.. والخارجية تصدر بيانا

مصراوي Masrawy

07:41 م السبت 19 ديسمبر 2020

وكالات:

أكد مساعد وزير الخارجية، السفير عمرو محمود عباس، أن الوزارة تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريًا أوقفتهم السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.

وقال بيان للخارجية اليوم، إنه "في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية".

وأوضح البيان أن فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسي تولى توقيف المركب والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج استمرار السفارة المصرية في تونس في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

شبكة عيون الإخبارية