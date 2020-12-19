أخبار عاجلة

بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد: "نصلي من أجل وطننا ورئيسنا" -
مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة -
صور.. انهيار منزل من 3 طوابق ‎ بأسيوط -
"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام -
"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور -
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف -
شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماجد عبدالله: ثقتي كبيرة بعودة "حمدالله" لمستواه المعهود

Print
ماجد عبدالله: ثقتي كبيرة بعودة "حمدالله" لمستواه المعهود ماجد عبدالله: ثقتي كبيرة بعودة "حمدالله" لمستواه المعهود
بعد تحقيق اللاعب لقب هداف دوري أبطال آسيا 2020

ماجد عبدالله: ثقتي كبيرة بعودة

قال ماجد عبدالله، نجم السعودي ونادي النصر السابق، إن ثقته كبيرة بعودة مهاجم النصر (الحالي) عبد الرزاق حمدالله لمستواه المعروف عنه؛ كونه يملك إمكانيات كبيرة، واللاعب الكبير يستطيع تخطي الظروف الصعبة التي تواجهه.

وزاد ماجد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " كل لاعب يمرُّ بظروف صعبة في مسيرته الكروية، تؤثر على أدائه، ولكن النجوم سرعان ما يتجاوزونها. وأنت أحد هؤلاء النجوم؛ تمتلك إمكانيات كبيرة، وحسًّا تهديفيًّا عاليًا جدًّا؛ وأثق بعودتك إلى ما كنت عليه. تأكد أنك قادر على العودة".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي منح "حمدالله" اليوم السبت جائزة هداف دوري أبطال آسيا لعام 2020 بعد تسجيله 7 أهداف في البطولة القارية.

ويسعى "حمدالله" للعودة لترتيب أوراقه من جديد مع فريقه بدءًا من مباراة الفريق المقبلة أمام الباطن الاثنين المقبل في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ماجد عبدالله النصر عبدالرزاق حمدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمين عام "النواب" يكشف عن أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا حتى الآن

أمين عام "النواب" يكشف عن أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا حتى الآن

آخر النهار| وليد ماهر يكشف عن عدد حالات لاعبي المنتخب المصابين بكورونا

آخر النهار| وليد ماهر يكشف عن عدد حالات لاعبي المنتخب المصابين بكورونا

مدرب منتخب مصر لناشئات كرة السلة يكشف لـ#من مصر استعدادات المنتخب لكأس العالم بالمجر

مدرب منتخب مصر لناشئات كرة السلة يكشف لـ#من مصر استعدادات المنتخب لكأس العالم بالمجر

مساء dmc - حليمة بطلة العالم في رفع الأثقال: كنت في المنتخب لما كلموني على بطولة الفيلم

مساء dmc - حليمة بطلة العالم في رفع الأثقال: كنت في المنتخب لما كلموني على بطولة الفيلم

شبكة عيون الإخبارية