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حدث في 8 ساعات| مواعيد امتحانات النقل والإعدادية بالقاهرة والجيزة.. وتحذير من أسماك سامة بأسواق القاهرة

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مصراوي Masrawy

07:12 م السبت 19 ديسمبر 2020

حدث في 8 ساعات| مواعيد امتحانات النقل والإعدادية بالقاهرة والجيزة.. وتحذير من أسماك سامة بالأسواق

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت ، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها متابعة الرئيس لمخطط المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى اطلاعه على مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية، والإفتاء تعلق على خاصية "Nearby"، و"بيطري القاهرة" تحذر من تداول أسماك سامة في الأسواق، الجيزة تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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