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غدًا.. "علمية كورونا" تناقش البروتوكول العلاجي مع نظيرتها السودانية

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غدًا.. "علمية كورونا" تناقش البروتوكول العلاجي مع نظيرتها السودانية غدًا.. "علمية كورونا" تناقش البروتوكول العلاجي مع نظيرتها السودانية

مصراوي Masrawy

07:08 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:
تعقد اللجنة العلمية لمكافحة المستجد بوزارة الصحة، غدًا الأحد، ويبنار علمي؛ لمناقشة البروتوكول المحدث لفيروس كورونا مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة بدولة السودان.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

وسجلت وزارة الصحة أمس السبت، 579 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و26 حالة وفاة.

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