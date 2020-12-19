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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري في الصومال إلى 21 شخصًا

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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري في الصومال إلى 21 شخصًا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري في الصومال إلى 21 شخصًا

مصراوي Masrawy

06:27 م السبت 19 ديسمبر 2020

مقديشو - (د ب أ)

ارتفع عدد ضحايا العملية الانتحارية، التي وقعت أمس الجمعة في الصومال إلى 21 شخصًا، إضافة إلى جرح 21 آخرين.

وقال المتحدث باسم الإقليمية في منطقة جالكايو، عيسى نور، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم السبت: "إن معظم القتلى جنود بينهم ثلاثة من القادة".

ووقع الانفجار أمس الجمعة بالقرب من ملعب احتشد فيه السكان لاستقبال رئيس الوزراء محمد حسين روبل.

وقالت حركة شباب الصومال إنها قامت بالهجوم وأنها استهدفت به السياسي البارز محمد حسين روبل.

ويسيطر هذا التنظيم الإرهابي على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال وينفذ هجمات متكررة على المدنيين وقوات الأمن.

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