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صور.. تدريب المخطوبين للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في البحيرة

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صور.. تدريب المخطوبين للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في البحيرة صور.. تدريب المخطوبين للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في البحيرة

مصراوي Masrawy

06:25 م السبت 19 ديسمبر 2020

البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، فاعليات مبادرة تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثًا، ضمن المشروع القومي "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تأتي المبادرة فى إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، خلال المؤتمر السادس للشباب.

أكدت نائب المحافظ على أهمية مشروع "مودة" وأهدافه للحفاظ على كيان الأسرة، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

يعمل المشروع على توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشاكل الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية والحفاظ على كيان الأسرة المصرية باستهداف الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا.

تضمنت المبادرة التقييم القبلي والتدريب من خلال استمارة قياس وكذلك محاضرتين حول الأبعاد الاجتماعية والنفسية فى العلاقات الأسرية، والجوانب الشرعية فى العلاقات الأسرية، تلى ذلك التقييم البعدي وتطبيق استمارة التقييم، ثم توزيع الشهادات خلال الجلسة الختامية.

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