​طائرة خاصة لنقل بعثة "الأهلي" لمواجهة "سونيديب" بطل النيجر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران غدًا الأحد، رحلة خاصة تنقل على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دولة النيجر لمواجهة نظيره "سونيديب" بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تغادر رحلة مصر للطيران، القاهرة بعد ظهر غدًا الأحد متجهة إلى النيجر، عقب إنهاء إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، وتقوم إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران بالتعاون مع فرق العلاقات العامة، بالإشراف على إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق الأول.

من ناحية أخرى تخضع بعثة الأهلي، اليوم السبت، لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا، استعدادًا للسفر غدًا إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.