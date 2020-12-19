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صور.. الشباب والرياضة تنظم البرنامج التدريبي للإغاثة في جنوب سيناء

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صور.. الشباب والرياضة تنظم البرنامج التدريبي للإغاثة في جنوب سيناء صور.. الشباب والرياضة تنظم البرنامج التدريبي للإغاثة في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

06:21 م السبت 19 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، برنامجًا تدريبيًا عن الإغاثة لفرق الجوالة والجوالات بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة، إن البرنامج التدريبي جرى من خلال أعضاء الهلال الأحمر بالقاهرة، وتضمنت فعاليات البرنامج التدريب على "الدعم النفسي في الأزمات، والإجراءات الأساسية للإنقاذ في حالة حدوث سيول، والتدريب على التخييم".

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم السبت، أنه جرى التدريب على مبادئ الإغاثة الإنسانية ومعايير العمل الإنساني، كمدخل لإدارة الكوارث والإغاثة.

وأكد أن البرنامج التدريبي يغطي مبادئ الإغاثة مثل: "مساعدة اللاجئين، مساعدة الأطفال، إطعام الجوعى، معالجة المرضى"، ليكون برنامج الإغاثة شاملًا للاستعداد لأي ظروف طارئة.

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