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صور.. فحص 52 ألف مسافر للخارج ضد كورنا في المعمل الإقليمي بالشرقية

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صور.. فحص 52 ألف مسافر للخارج ضد كورنا في المعمل الإقليمي بالشرقية صور.. فحص 52 ألف مسافر للخارج ضد كورنا في المعمل الإقليمي بالشرقية

مصراوي Masrawy

06:15 م السبت 19 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أجرى المعمل الإقليمي المشترك في مدينة الزقازيق بالشرقية، فحص الحمض النووي "PCR" لبيان مدى الإصابة بفيروس كورونا المُستجد لـ52 ألفًا و252 مواطنًا من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة، وذلك منذ نهاية يوليو الماضي.

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، والتي جرت بناءً على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مواعيد الحجز وسحب العينات تتم بصورة يومية من الساعة التاسعة صباحًا، بما في ذلك من العطلات الرسمية والراحات، على أن يحجز راغب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، وبعدها يتم استيفاء الأوراق المطلوبة مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.

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