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وفاة 3 أطباء مصابين بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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وفاة 3 أطباء مصابين بفيروس كورونا في كفر الشيخ وفاة 3 أطباء مصابين بفيروس كورونا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

06:09 م السبت 19 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، وفاة 3 أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر في مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأطباء هم: السيد حجازي سعد، استشاري طب الأطفال، ومدير مستشفى سيدى سالم المركزى السابق، وعبد اللطيف الشوربجى، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ العام سابقًا، وإبراهيم محمد إبراهيم، استشاري أمراض الصدر والحساسية ومناظير الجهاز التنفسي.

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