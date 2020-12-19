أخبار عاجلة

"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام -
"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور -
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف -
شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية -
أم محمد صالح من الغردقة تفوز بسيارة موديل 2021 من كوبون في علبة حلاوة طحينية -
الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا الأسبوع المقبل -
أبو الغيط يدعو العرب إلى التيقظ: العالم قد يواجه حربًا باردة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لا يشمل المعلمين.. "تعليم الجيزة": قرار الـ50% ينطبق على الإداريين فقط

Print
لا يشمل المعلمين.. "تعليم الجيزة": قرار الـ50% ينطبق على الإداريين فقط لا يشمل المعلمين.. "تعليم الجيزة": قرار الـ50% ينطبق على الإداريين فقط

مصراوي Masrawy

06:20 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الإدارات التعليمية، اليوم السبت، بتقسيم العاملين في الوزرات والهيئات الحكومية، للعمل بالتناوب بنسبة 50%.

وأكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن القرار صدر من محافظ الجيزة، تنفيذًا لتكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وأضاف حجازي لـ"مصراوي"، أنه يبدأ العمل بهذا القرار بداية من غدٍ الأحد، مؤكدًا أن القرار يطبق على العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، وليس المعلمين.

اقرأ أيضًا..

- تبدأ 16 يناير.. محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية