أخبار عاجلة

"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام -
"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور -
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف -
شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية -
أم محمد صالح من الغردقة تفوز بسيارة موديل 2021 من كوبون في علبة حلاوة طحينية -
الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا الأسبوع المقبل -
أبو الغيط يدعو العرب إلى التيقظ: العالم قد يواجه حربًا باردة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزراء خارجية والأردن وفلسطين يتفقون على إنهاء الجمود في "عملية السلام"

Print
وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يتفقون على إنهاء الجمود في "عملية السلام" وزراء خارجية والأردن وفلسطين يتفقون على إنهاء الجمود في "عملية السلام"
"بيان القاهرة" شدد على ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض للتوصل لتسوية نهائية

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يتفقون على إنهاء الجمود في

اتفق وزراء خارجية والأردن وفلسطين على استمرار العمل لإطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.
جاء ذلك في بيان القاهرة الصادر في ختام الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي عُقد بالقاهرة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي.
وأكد البيان عمق العلاقات بين مصر والأردن وفلسطين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، واستمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحين أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.
وشدد البيان على ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.
كما توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصاً بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، محذرين من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقاً للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
ونوه البيان إلى أن القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددين على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وحذر وزراء الخارجية الثلاثة من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.
وثمّنوا الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة، وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.
وشدد الوزراء على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني؛ حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.بيان القاهرة عملية السلام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

تفاصيل جديدة في مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية - صور

تفاصيل جديدة في مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية - صور

"طلاب من أجل مصر".. تحصد مقاعد الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

"طلاب من أجل مصر".. تحصد مقاعد الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

شبكة عيون الإخبارية