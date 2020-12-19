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بين عبق الماضي وألق الحاضر.. هنا قصة "بطولة الحواري" بمكة وبرج الساعة

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بين عبق الماضي وألق الحاضر.. هنا قصة فيديو "بطولة الحواري" بمكة وبرج الساعة بين عبق الماضي وألق الحاضر.. هنا قصة "بطولة الحواري" بمكة وبرج الساعة
المقطع لاقى رواجًا واسعًا وإعجابًا بين متناقليه

بين عبق الماضي وألق الحاضر.. هنا قصة فيديو

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع يظهر فيه ملعب رياضي داخل أحد الأحياء بمكة المكرمة، وهو المقطع الذي لاقى رواجًا واسعًا وإعجابًا بين متناقليه، كيف لا وقد جمع بين عبق الماضي وألق الحاضر.

وكشف موثق الفيديو "ياسر بخش"، عن أن المقطع يعود إلى نهائي بطولة، أو ما تُعرف بـ"بطولة الحواري"، كما يحلو للبعض تسميتها، في حي الكدوة، وبالتحديد ملعب الورشة.

وأشار بأن ما يميز الفيديو هو أنه جمع بين بساطة الأحياء القديمة، وبرج الساعة الذي ظهر جليّاً في الفيديو، وهو ما أضاف للمقطع رونقاً آخر.

وأعرب "بخش" عن سعادته بما لمسه من انتشار للفيديو عقب توثيقه بساعات قليلة من قمة أقدم الأحياء بمكة المكرمة. مكة المكرمة بطولة الحواري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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