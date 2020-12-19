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المشاريع في الشرقية أمام اختبار صعب مع دخول موسم الأمطار

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"الملا": 4 مشاريع لتصريف المياه يتم العمل عليها

المشاريع في الشرقية أمام اختبار صعب مع دخول موسم الأمطار

اقترب دخول موسم الأمطار وتحديدًا على المنطقة الشرقية، فيما يتساءل المواطنون حول ما إذا كانت ستصمد مشاريع الدمام أمام موسم الأمطار؟ أم ستعود مشاهد المواسم الماضية؟

بعض مشاريع مدينة الدمام فشلت في مواسم سابقة للأمطار، ما اضطر أمانة المنطقة الشرقية لإغلاقها بشكل مؤقت، ومنها نفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الأمير نايف، ونفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وقال مواطنون في حديثهم لـ"سبق" إنهم "اعتادوا على مناظر إغلاق بعض الإنفاق وبعض الطرق بسبب تجمع مياه الأمطار، فهل من الصعب أن تجد أمانة المنطقة وسائل أو طرقًا لتصريف مياه الأمطار؟ ومن المتسبب في ذلك؟"

وبدأت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها قبل دخول موسم الأمطار، وقال المهندس عصام الملا وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، إنه "يجري العمل على تنفيذ ٤ مشاريع لتصريف مياه الأمطار بأحياء ضاحية الملك فهد بالدمام، تتضمن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد، وبلغت نسبة الإنجاز به 93% ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بنسبة 99%".

وأضاف "الملا" أنه "تم الانتهاء من رفع كفاءة محطة بن خلدون لخدمة أحياء بن خلدون والمريكبات والنزهة والفردوس والجامعيين، وشبكات نفق وجسر تقاطع شارع الخليفة عثمان بن عفان، وكل من طريق الأمير نايف وطريق الأمير متعب وتفعيل وحدات ضخ بحي الأرجان بالخالدية الشمالية".

وأشار الملا إلى أن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية بلغ تقريباً مليون متر طولي، فيما بلغ عدد المحطات (36) محطة بطاقة تصريفية (300000) متر مكعب بالساعة، وبلغ عدد المضخات الأساسية (79) وعدد المضخات الاحتياطية (42).

المشاريع في الشرقية أمام اختبار صعب مع دخول موسم الأمطار

أمانة المنطقة الشرقية مشاريع مدينة الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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