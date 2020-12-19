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واشنطن - (د ب أ)

حمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، روسيا مسؤولية الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت الحكومة الأمريكية.

وأضاف بومبيو في مقابلة إذاعية ليل الجمعة: "يمكننا القول بوضوح شديد إن الروس انخرطوا في هذا النشاط"، مضيفا أنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل الهجمات الإلكترونية لأنها لا تزال قيد التحقيق وستظل بعض التفاصيل سرية.

ورفضت روسيا جميع المزاعم المتعلقة بتورطها في ذلك.

كانت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي، قد أكدت هذا الأسبوع أن هيئات حكومية أمريكية وكيانات أساسية للبنية التحتية تعرضت لهجمات إلكترونية "منذ مارس على الأقل".

ورجحت وسائل إعلام أمريكية قيام قراصنة إنترنت روس باستهداف وزارتي الخزانة والتجارة والهيئات الحكومية الأخرى. وذكرت وزارة الطاقة أمس الجمعة أنها تأثرت بتلك الهجمات الإلكترونية.