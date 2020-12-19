مسؤول إيطالي يحذر من موجة ثالثة لكورونا في يناير المقبل

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مصراوي Masrawy

روما - (د ب أ)

حذر خبير بالحكومة الإيطالية في تقرير نُشر اليوم السبت من أن موجة ثالثة للإصابات بفيروس كورونا في يناير قد تلقي بظلالها على جدول التطعيمات المخطط له في البلاد وتقلبه رأسا على عقب.

وقال مفوض أزمة فيروس كورونا دومينيكو أركوري لصحيفة "لا ريبوبليكا": "إن بدء أكبر حملة تطعيم جماعية على الإطلاق سيكون صعبا خلال الموجة الثالثة المستمرة".

وأضاف أن تنظيم عمليات التلقيح ستكون أكثر صعوبة إذا لم يتمكن الأشخاص من التنقل، بينما أضاف أيضا أن تشديد القيود الحكومية من أجل الحد من انتشار الفيروس خلال الفترة من الكريسماس حتى أوائل يناير، هي أمر ضروري.

وتخطط إيطاليا، وهي من بين أكثر الدول المتضررة من الجائحة، لتلقي عشرة آلاف جرعة من اللقاح وستبدأ في استخدامها في 27 ديسمبر، ومن المتوقع توفير 8ر1 مليون جرعة أخرى بعد مدة قصيرة من ذلك.

ولا توجد خطة للتطعيم الإجباري.

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة. وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، أكثر من 67800 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا.